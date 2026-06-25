Минюст России пообещал решить проблему пропаганды наркотиков и насилия в рэпе

Минюст России в последние два месяца зафиксировал в отечественном рэпе большое количество примеров пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных устоев, заявил замглавы ведомства Олег Свириденко. По его словам, в текущем и следующем году Минюст будет заниматься этой темой вместе с другими ведомствами.

Олег Свириденко не уточнил, о каких рэперах идет речь. «В скором времени, я думаю, в текущем 26-м и перетекающем 27-м, вы их все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим»,— сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

«В этой идеологической войне меняются способы и инструменты. Если раньше это были печатные станки и радиостанции, то сегодня на смену пришли Telegram-каналы, стримы, клипы, образы популярных исполнителей»,— добавил замминистра.

С 1 марта в России вступил в силу запрет на пропаганду наркотиков в интернете. За отсутствие маркировки предусмотрены штрафы. После двукратного нарушения в течение года наступает уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.