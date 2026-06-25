Минюст России пообещал решить проблему пропаганды наркотиков и насилия в рэпе
Минюст России в последние два месяца зафиксировал в отечественном рэпе большое количество примеров пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных устоев, заявил замглавы ведомства Олег Свириденко. По его словам, в текущем и следующем году Минюст будет заниматься этой темой вместе с другими ведомствами.
Олег Свириденко не уточнил, о каких рэперах идет речь. «В скором времени, я думаю, в текущем 26-м и перетекающем 27-м, вы их все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим»,— сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.
«В этой идеологической войне меняются способы и инструменты. Если раньше это были печатные станки и радиостанции, то сегодня на смену пришли Telegram-каналы, стримы, клипы, образы популярных исполнителей»,— добавил замминистра.
С 1 марта в России вступил в силу запрет на пропаганду наркотиков в интернете. За отсутствие маркировки предусмотрены штрафы. После двукратного нарушения в течение года наступает уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Заявление Минюста о борьбе с пропагандой наркотиков и насилия в рэпе является частью более широкой тенденции по ужесточению законодательства и правоприменительной практики в отношении контента в интернете, особенно связанного с наркотиками. С 1 марта 2026 года в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, если лицо ранее дважды за год привлекалось к административной ответственности или имело судимость по аналогичной статье. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Эта мера объясняется тем, что пропаганда наркотиков в сети способствует расширению рынка сбыта запрещенных веществ и вовлечению граждан, в том числе несовершеннолетних, в их распространение. Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов ранее заявлял о возможных уголовных делах для артистов, которые после профилактических бесед продолжат распространять такой контент. В связи с этим музыкальным лейблам и стриминговым сервисам было рекомендовано удалять треки с упоминанием наркотических веществ или представлять их новые, измененные версии. Некоторые артисты, такие как Kizaru, Big Baby Tape, Yanix, Ганвест, Toxi$ и Молодой Калуга, уже сталкивались с административной и судебной ответственностью за пропаганду наркотиков в своих песнях.