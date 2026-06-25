На ПМЮФ обсудили место России в рейтинге B-Ready по разрешению споров

Россия заняла бы четвертое место по направлению «разрешение споров» в международном рейтинге Business Ready (B-Ready), который оценивает условия ведения бизнеса. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщил директор дивизиона развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Уткин.

В начале 2026 года стало известно, что Россия готовится к включению в международный рейтинг Всемирного банка B-Ready в 2027 году. Методология оценки открыта, поэтому АСИ уже два года проводит изучение деловой среды, заявил господин Уткин на сессии форума, где обсуждались предложения из Национальной модели целевых условий ведения бизнеса (утверждена правительством РФ в ноябре прошлого года). В модельном расчете 2025 года была 101 страна. Если бы Россия вошла в этот список, то, по расчетам АСИ, заняла бы по направлению «разрешение споров» четвертое место в перечне после США, Грузии и Бахрейна с разрывом в два балла от первого места.

Анализируя сильные и слабые стороны отечественной системы, Михаил Уткин отметил, что по качеству и эффективности реализации госуслуг, их цифровизации страна демонстрирует высокие показатели. В частности, это возможность проведения судебных заседаний онлайн, публичность информации по итогам решения арбитражных судов.

Вместе с тем нормативно-правовая база нуждается в дальнейшем развитии, указал господин Уткин. В частности, Россия теряет баллы из-за отсутствия конкретных сроков для предоставления ответчиком отзыва на иск, предоставления заключения судебным экспертом, завершения исполнительного производства. Кроме того, отрицательно сказывается отсутствие ограничений и максимального количества отложений судебного разбирательства, а также невозможность признания обязательными и приведения в исполнение промежуточных арбитражных решений.

Варвара Кеня, Санкт-Петербург