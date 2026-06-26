День чудесный

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, на какие детали стоит обратить внимание при подготовке к знаковому для каждого человека празднику — как для выпускников, так и для их родителей.

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Центр красоты «Белый сад»

Зубовский бульвар, дом 1

Специалисты салона советуют мамам сделать стойкий макияж, чтобы «слезы радости не оставляли полос на лице», а прическу собирать в гладкий пучок или делать легкие волны (предполагается, что так будет и удобнее и меньше соблазна поправлять прическу от волнения). «Забудьте о матовости, в тренде сияющая, увлажненная кожа и естественность. Выбирайте легкие, стойкие тональные средства. Добавьте хайлайтер, чтобы кожа светилась изнутри. Глаза — мягкие растушевки в коричневых и серых оттенках. Выбирайте водостойкую тушь, которая сделает ресницы выразительными и останется на месте даже в самые сентиментальные моменты»,— говорит визажист Мария Андреева. И добавляет, что перед событием не стоит проводить косметологические эксперименты (пилинги и лазеры), а пользоваться сыворотками с гиалуроновой кислотой, чтобы максимально увлажнить кожу. Для маникюра цвета лучше выбирать спокойные: классический нейтральный, пастельные тона (лавандовый, персиковый) или металлические акценты (жемчужный, золото, серебро).

Совет: записаться в салон на маникюр, укладку и макияж вместе с дочкой — получится сближающий «ритуал красоты».

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Салон красоты «Белый сад»



Студия красоты Ma and Mi

Никитский бульвар, дом 17

За пару дней до выпускного стилисты салона советуют сделать уходы для волос Tokio InkaRami, «абсолютное счастье» Lebel или велнес-терапию Electron. Маникюр и педикюр со спа-уходом La Ric или Christina Fitzgerald (в студиях в Цветном и на Курской можно сделать услуги в четыре руки), ламинирование или наращивание ресниц. В день мероприятия визажист сети Екатерина Прокудина предлагает сделать тон с легким сиянием, коричневые стрелки и нейтральные губы — «классика, которая подойдёт для любого наряда», замечает она. Вариант для самых смелых — яркие губы и «голые» глаза. Что касается укладки, то топ-стилист Зарина Чикина считает, что мягкие голливудские волны по прежнему в топе в списке главных трендов на выпускной. Но если хочется что-то посложнее, предлагает обратить внимание на гладкие пучки и укладки — они выглядят элегантно и эффектно.

Совет: если есть настроение или образ складывается в вечерний, то арт-макияж — это правильное решение.

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Студия красоты Ma and Mi



Салон красоты Mone

Пятницкая улица, дом 65/10

Выпускной — это особенный день, который остается в памяти на всю жизнь, а потому важно продумать все заранее. Специалисты салона считают, что для того, чтобы на празднике прическа выглядела гармонично и сохраняла форму до самого его окончания, можно выбрать легкие локоны, собранные текстурные прически, гладкие хвосты, пучки или современные естественные укладки. «До самого события я рекомендую обновить стрижку или выполнить уход для волос — это поможет укладке выглядеть более аккуратно и держаться дольше. К тому же выбирайте прическу не только под платье, но и с учетом структуры волос»,— советует арт-директор Mone Пятницкая Нина Матлахова.

Совет: не стоит кардинально менять свой привычный образ в день выпускного. Макияж и укладка должны подчеркивать индивидуальность и помогать чувствовать себя уверенно.

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Салон красоты Mone



Ирина Кириенко