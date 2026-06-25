В Подмосковье объявлена ракетная опасность

В Московской области объявлена ракетная опасность, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС ).

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — отмечается в сообщении.

В РСЧС предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета и напомнили, что запрещена съемка беспилотников и работы ПВО. «Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БВС или его частей сообщайте по телефону "112"», — предупредили в РСЧС.