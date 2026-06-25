Теннисисты почувствовали себя обездоленными
Сильнейшие теннисисты мира снова требуют больше денег
Ведущие теннисисты мира намерены продолжить акции протеста против, по их мнению, несправедливой оплаты труда. Очередная акция на эту тему состоится на самом престижном турнире — Wimbledon, который стартует 29 июня. Протестовать спортсмены намерены, как и раньше, ограничением общения со СМИ. Между тем устроители Wimbledon уже увеличили призовой фонд на 20%. В итоге он достиг £64,2 млн. Но этого игрокам мало.
Янник Синнер
Фото: Kirsty Wigglesworth, AP
Самый престижный теннисный турнир мира — Wimbledon, как сообщили британские издания BBC и The Guardian, столкнется с акцией протеста ведущих игроков. Параметры будут те же, что и на Roland Garros, который завершился в начале июня. Игроки, среди которых, например, первая ракетка мира Арина Соболенко, ограничат общение со СМИ 15 минутами. Смысл акции в том, чтобы «навредить» организаторам турнира и добиться от них выделения не менее 15% доходов, генерируемых турниром, на поощрение спортсменов.
Требование повысить выплаты теннисисты заявили еще перед упомянутым Roland Garros.
Тогда два десятка сильнейших теннисистов мира, среди которых были первые два номера рейтинга ATP — Янник Синнер и Карлос Алькарас, рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема Новак Джокович (от нынешней акции он устранился), Арина Соболенко, выступили с заявлением, в котором выразили недовольство действиями организаторов турнира. Они отмечали, что рост призового фонда сильно отстает от роста доходов, получаемых устроителями соревнований. Недовольство теннисистов применительно к парижскому турниру вызвало то, что от прогнозируемого дохода в €400 млн, сгенерированного чемпионатом в 2026 году, им досталось только чуть более 14% вместо искомых 22%. Боссы Roland Garros навстречу требованиям игроков не пошли. В итоге турнир был окрашен негативными историями. Та же Арина Соболенко просто прервала пресс-конференцию. Так же поступали Янник Синнер и Коко Гауфф.
Арина Соболенко
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Боссы Wimbledon, очевидно, хотели избежать повторения парижской истории. А потому заранее объявили о повышении призового фонда на 20%, доведя общую сумму выплат игрокам до £64,2 млн. Чемпионам в мужском и женском разрядах полагается по £3,6 млн. А, например, игрокам, уступившим в первом раунде,— по £80 тыс. Это, однако, не успокоило недовольных. Согласно подсчетам группы протестующих, отчисления на поощрение игроков все еще недостаточны. Больше того, выяснилось, что текущий показатель в 14,4% ниже, чем тот, что был зафиксирован еще в прошлом десятилетии. В 2015-м на выплаты теннисистам Wimbledon направил 14,9% доходов.
В краткосрочной перспективе игроки хотели бы добиться выделения на поощрение игроков не менее 16% от доходов турниров Большого шлема (случись это на нынешнем Wimbledon, призовой фонд, по подсчетам The Guardian, составил бы £71,2 млн). В перспективе долгосрочной они настроены на получение доли в 22%. Ее уже платят игрокам на турнирах ATP и WTA.