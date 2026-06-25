Теннисисты почувствовали себя обездоленными

Ведущие теннисисты мира намерены продолжить акции протеста против, по их мнению, несправедливой оплаты труда. Очередная акция на эту тему состоится на самом престижном турнире — Wimbledon, который стартует 29 июня. Протестовать спортсмены намерены, как и раньше, ограничением общения со СМИ. Между тем устроители Wimbledon уже увеличили призовой фонд на 20%. В итоге он достиг £64,2 млн. Но этого игрокам мало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Kirsty Wigglesworth, AP Янник Синнер

Фото: Kirsty Wigglesworth, AP

Самый престижный теннисный турнир мира — Wimbledon, как сообщили британские издания BBC и The Guardian, столкнется с акцией протеста ведущих игроков. Параметры будут те же, что и на Roland Garros, который завершился в начале июня. Игроки, среди которых, например, первая ракетка мира Арина Соболенко, ограничат общение со СМИ 15 минутами. Смысл акции в том, чтобы «навредить» организаторам турнира и добиться от них выделения не менее 15% доходов, генерируемых турниром, на поощрение спортсменов.

Требование повысить выплаты теннисисты заявили еще перед упомянутым Roland Garros.

Тогда два десятка сильнейших теннисистов мира, среди которых были первые два номера рейтинга ATP — Янник Синнер и Карлос Алькарас, рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема Новак Джокович (от нынешней акции он устранился), Арина Соболенко, выступили с заявлением, в котором выразили недовольство действиями организаторов турнира. Они отмечали, что рост призового фонда сильно отстает от роста доходов, получаемых устроителями соревнований. Недовольство теннисистов применительно к парижскому турниру вызвало то, что от прогнозируемого дохода в €400 млн, сгенерированного чемпионатом в 2026 году, им досталось только чуть более 14% вместо искомых 22%. Боссы Roland Garros навстречу требованиям игроков не пошли. В итоге турнир был окрашен негативными историями. Та же Арина Соболенко просто прервала пресс-конференцию. Так же поступали Янник Синнер и Коко Гауфф.

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Арина Соболенко

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Боссы Wimbledon, очевидно, хотели избежать повторения парижской истории. А потому заранее объявили о повышении призового фонда на 20%, доведя общую сумму выплат игрокам до £64,2 млн. Чемпионам в мужском и женском разрядах полагается по £3,6 млн. А, например, игрокам, уступившим в первом раунде,— по £80 тыс. Это, однако, не успокоило недовольных. Согласно подсчетам группы протестующих, отчисления на поощрение игроков все еще недостаточны. Больше того, выяснилось, что текущий показатель в 14,4% ниже, чем тот, что был зафиксирован еще в прошлом десятилетии. В 2015-м на выплаты теннисистам Wimbledon направил 14,9% доходов.

В краткосрочной перспективе игроки хотели бы добиться выделения на поощрение игроков не менее 16% от доходов турниров Большого шлема (случись это на нынешнем Wimbledon, призовой фонд, по подсчетам The Guardian, составил бы £71,2 млн). В перспективе долгосрочной они настроены на получение доли в 22%. Ее уже платят игрокам на турнирах ATP и WTA.

Александр Петров