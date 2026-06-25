Воронежская епархия пытается добиться права на здание храма на Домостроителей

Вчера Арбитражный суд Воронежской области принял к рассмотрению иск православного прихода «Храма во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших» к администрации города по признанию права собственности на здание указанного храма на улице Домостроителей в облцентре. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Храм во имя всех святых

Фото: «Яндекс Карты»

Речь о здании «Храма во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших» площадью 3 769 кв. м. В суд подала местная религиозная организация, входящая в структуру Воронежской епархии Русской православной церкви, в январе. В марте истец добился строительно-технической экспертизы. Ее проводят ФБУ «Воронежский региональный центр судебной экспертизы».

Специалисты ответят, соответствует ли здание храма требованиям «градостроительного законодательства», документации по планировке и правилам землепользования и застройки, а также строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам. Также нужно оценить, создает ли дальнейшая эксплуатация объекта угрозу жизни и здоровью, либо «нарушает ли права и законные интересы третьих лиц». Пока дело приостановлено. Следующее заседание — 21 июля.

По собственным данным храма, его начали возводить в начале 1990-х годов в на тот момент развивающемся Юго-Западном районе Воронежа. До этого территория принадлежала механическому заводу, а в советское время здесь планировалось строительство Дворца пионеров. В 1991 году участок был передан Воронежской епархии по просьбе верующих. Высота храмового комплекса достигает 61 м, он увенчан девятью куполами. Первое богослужение в храме прошло в 2004 году.

Ранее Арбитражный суд Липецкой области прекратил право управления московского «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» на памятник архитектуры «Усыпальница Стаховичей» и обязал Росимущество принять его в состав казны РФ. Истец указывал, что не может эффективно использовать объект по назначению, поскольку он «фактически используется Елецкой епархией Русской православной церкви».

Анна Швечикова