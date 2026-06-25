На Кубани военный добился уравнивания краевых выплат для срочников и гражданских

Краснодарский краевой суд отменил один из пунктов постановления губернатора Вениамина Кондратьева о выплатах жителям края, заключившим контракт с Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Суд счел недопустимой ситуацию, когда солдату-срочнику, заключившему контракт, выплата из бюджета края предоставляется в меньшей сумме, чем иным гражданам.

Согласно постановлению главы края от 3 апреля 2024 года, гражданам, заключившим контракт в военном комиссариате Краснодарского края, предусмотрена выплата в размере 1 млн руб. Однако эта норма не распространяется на военнослужащих срочной службы. Житель края — участник СВО, заключивший контракт во время службы по призыву, получил 500 тыс. руб. и обратился в суд за устранением дифференциации выплаты.

Суд признал, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные социальные гарантии и компенсации военнослужащим. Однако это не должно противоречить требованиям Конституции РФ, запрещающей любые формы ограничения прав граждан, не имеющие объективного и разумного оправдания. Установление нормативными правовыми актами субъектов РФ мер социальной поддержки не должно носить дискриминационный характер и нарушать принцип равенства прав, говорится в решении суда.

Анна Перова, Краснодар