Дом Скрипаля в Солсбери выставлен на продажу

Дом на Кристи-Миллер-Роуд в Солсбери, в котором до 2018 года проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, выставлен на продажу. За 30-процентную долю в нем просят £114 тыс. Как сообщает The Guardian, остальные 70% принадлежат местному совету Уилтшира.

В объявлении о продаже риэлторское агентство Carter & May не упоминает бывшего жильца. Среди данных об объекте недвижимости указывается, что это дом с тремя спальнями, расположенный близко от нескольких школ, магазинов и с хорошей транспортной доступностью. К дому прилегает большой сад. Как указывают в Carter & May, дом «идеален для семьи».

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. В 2020 году СМИ сообщали, что они переехали из Великобритании в Новую Зеландию. По версии британских экспертов из секретной химической лаборатории «Портон-Даун», они были отравлены разработанным в СССР боевым отравляющим веществом А-234 класса «Новичок».

В 2021 году дом был выкуплен советом Уилтшира. В 2023 году после ремонта в него въехала новая семья, которая сейчас решила свою долю продать. Ранее совет Уилтшира объяснял, что намерен сохранять за собой хотя бы небольшую долю в этом объекте недвижимости, чтобы владельцы не превратили его в туристическую достопримечательность.

Алена Миклашевская