Дом Скрипаля в Солсбери выставлен на продажу
Дом на Кристи-Миллер-Роуд в Солсбери, в котором до 2018 года проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, выставлен на продажу. За 30-процентную долю в нем просят £114 тыс. Как сообщает The Guardian, остальные 70% принадлежат местному совету Уилтшира.
В объявлении о продаже риэлторское агентство Carter & May не упоминает бывшего жильца. Среди данных об объекте недвижимости указывается, что это дом с тремя спальнями, расположенный близко от нескольких школ, магазинов и с хорошей транспортной доступностью. К дому прилегает большой сад. Как указывают в Carter & May, дом «идеален для семьи».
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. В 2020 году СМИ сообщали, что они переехали из Великобритании в Новую Зеландию. По версии британских экспертов из секретной химической лаборатории «Портон-Даун», они были отравлены разработанным в СССР боевым отравляющим веществом А-234 класса «Новичок».
В 2021 году дом был выкуплен советом Уилтшира. В 2023 году после ремонта в него въехала новая семья, которая сейчас решила свою долю продать. Ранее совет Уилтшира объяснял, что намерен сохранять за собой хотя бы небольшую долю в этом объекте недвижимости, чтобы владельцы не превратили его в туристическую достопримечательность.
Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был осужден в России в 2006 году за государственную измену и работу на британскую разведку, получив 13 лет колонии строгого режима. В 2010 году его помиловали в рамках обмена заключенными шпионами между РФ и США. Тогда же президент РФ Владимир Путин назвал его «подонком и предателем».
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери веществом «Новичок». Лондон утверждает, что к этому причастна российская разведка, обвиняя Александра Мишкина (Александр Петров), Анатолия Чепигу (Руслан Боширов) и Сергея Федотова (Денис Сергеев) в причастности к произошедшему. Москва все обвинения отрицает и заявляет, что Великобритания сфабриковала отравление для подготовки населения и союзников к конфронтации с Россией.
Впоследствии дело Скрипалей вызвало введение санкций Великобританией против Главного управления Генерального штаба РФ и ряда лиц, якобы связанных с этой структурой. Российская сторона не признает легитимность этих санкций и заявляет о принятии ответных мер. Также отмечается, что инцидент со Скрипалями стал частью информационной кампании по «демонизации России» со стороны Лондона.