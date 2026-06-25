Удаление пополнилось «контактом»

Соцсеть «ВКонтакте» удалили из AppStore. Из магазина приложений от Apple пропали и другие сервисы экосистемы VK — «Видео», «Музыка», «Знакомства» — а также новостной агрегатор «Дзен», «Одноклассники» и почта Mail.ru. На этом фоне акции VK в моменте теряли почти 5%. Стоимость бумаг на Мосбирже достигала исторического минимума. В пресс-службе «ВКонтакте» “Ъ FM” сообщили, что приложения удалили без предупреждения, причины уточняются. Там так же отметили, что холдинг никогда не находился под санкциями.

Москва намерена вступить в контакт с Apple, но если разъяснений не последует, будут сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии с этой компанией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента App Store удаляет приложения отечественного производства. Совсем недавно это произошло с "Максом", были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять. Перед тем как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации. Если они не будут даны, нужно дальше делать выводы о продолжении какого-либо взаимодействия. Безусловно, решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из App Store, бьют по интересам пользователей. Речь идет о десятках миллионов людей. И для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы: перейдите на Android, на наши системы и пользуйтесь своими любимыми сервисами.

Минцифры обратилось в Федеральную антимонопольную службу. Там назвали удаление приложений VK из AppStore проявлением недобросовестной конкуренции. В министерстве уточнили, что попросят ФАС оперативно рассмотреть ситуацию. И добавили, что Apple не выполняет законодательные требования о предустановке российского магазина приложений. Обычно разработчику заранее объясняют причину удаления программы из AppStore, говорит управляющий партнер компании RTM Group Евгений Царев. Но, по его словам, в случае с VK решение, скорее всего, политическое:

«Бывает, что магазины приложений удаляют продукты одного разработчика. Это происходит и в Google Play, и в App Store. Возможно, в данном случае речь идет о похожей ситуации. Как правило, подобные решения связаны с неоднократными нарушениями правил платформы либо с определенным количеством подтвержденных жалоб и последующими нарушениями. Что касается последствий, важно понимать, что Apple остается закрытой экосистемой. Российский рынок компания фактически игнорирует, поэтому, по всей видимости, российские пользователи для нее не являются приоритетом. При этом для россиян эти сервисы зачастую имеют большое значение.

Не исключено, что в этой ситуации присутствует и политическая составляющая.

Безусловно, пользоваться сервисами через браузер будет возможно. Однако вопрос в том, какой процент пользователей готов перейти на такой формат работы с социальной сетью, почтой или другим сервисом. На практике таких пользователей немного. Какой ответ может последовать со стороны России? Если говорить о возможных ответных мерах, то вариантов достаточно много. Но насколько чувствительными они окажутся для Apple — вопрос открытый. Большинство шагов, которые могут принять российские регуляторы, в первую очередь затронут самих пользователей устройств Apple. Именно поэтому действовать здесь нужно крайне осторожно и не создавать людям дополнительных неудобств».

Возможная причина удаления сервисов VK из App Store — уклончивый ответ холдинга на запрос Apple о бенефициарах или не обновленные данные о них, говорят собеседники “Ъ FM”. Также Apple могла принять такое решение после собственной проверки, считает юрист Дмитрий Дворецкий:

«Удаление приложений компаний и лиц, находящихся под санкциями, например российских банков — "Сбера", Т-Банка и других кредитных организаций, включенных в санкционные списки, прежде всего США, является достаточно распространенной практикой. Apple — компания, зарегистрированная в Соединенных Штатах, поэтому она обязана соблюдать санкционные ограничения и несет ответственность за их нарушение в соответствии с американским законодательством.

Что касается "ВКонтакте", то, согласно публичной информации, ни сам холдинг VK, ни его совладельцы в санкционные списки в настоящее время не включены. Предполагаю, что со стороны Apple компания могла быть отнесена к структурам, потенциально связанным с подсанкционными лицами. Не исключено, что Apple провела внутреннюю проверку и, чтобы исключить риски несоблюдения американского санкционного законодательства, превентивно удалила приложения в рамках собственных комплаенс-процедур.

Стоит отметить, что финансовые и санкционные регуляторы США, включая OFAC, как правило, не наказывают американские компании за действия, которые выходят за рамки минимальных требований законодательства в сторону дополнительной осторожности. Поэтому маловероятно, что Apple может столкнуться с какими-либо санкциями или претензиями из-за такого решения».

В пресс-службе «ВКонтакте» уточнили “Ъ FM”, что все приложения, которые ранее были установлены на устройствах Apple, продолжат работать. Кроме того, там добавили, что компания предпринимает все необходимые действия для обеспечения комфортного доступа к сервисам. В начале июня из AppStore удалили мессенджер «Макс». Его разработчик — тоже группа VK. Тогда глава Минцифиры Максут Шадаев пообещал решить проблему. И добавил, что компания Apple не предоставила никаких разъяснений российским властям.

Ангелина Зотина, Никита Путятин