Стоимость литра бензина АИ-98 в Удмуртии перевалила отметку в 95 рублей

Бензин марки АИ-98 и выше в Удмуртии подорожал на фоне ограничений на продажу бензина за прошедшую неделю почти на 1,1% — до 95,1 руб. за 1 л. Цена АИ-92 выросла до 63,2 руб. (+0,19%), АИ-95 —до 68,1 руб. (+0,38%). Дизельное топливо увеличилось в стоимости на 0,41% — до 87,1 руб. за 1 л, сообщили в Удмурстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения на отпуск бензина ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Ограничения в «Лукойле» связали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». По предварительным данным, аналогичные меры затронули не менее 20 регионов РФ. Власти Удмуртии объяснили лимиты борьбой с искусственным дефицитом. Одна из сетей заправок в Удмуртии получила запрос от УФАС из-за роста цен на топливо.