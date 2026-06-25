Минфин планирует отрегулировать рынок страхования ответственности директоров

Рынок страхования ответственности директоров (D&O) существует в правовом вакууме — соответствующий договор не поименован ни в Гражданском кодексе (ГК) РФ, ни в законе о страховании. Это признали представители государства в рамках дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам участников сессии, наряду с выстраиванием систем внутреннего контроля и комплаенса внутри бизнеса D&O остается одним из ключевых инструментов снижения рисков для управленцев. Объем собранных премий по D&O в 2025 году составил 4,5 млрд руб. и «уменьшился по итогам предыдущего года где-то на 17%», сообщил директор юридического департамента ЦБ РФ Андрей Медведев. При этом, пояснил он, уменьшение денежного объема связано не с падением интереса, а со сменой структуры рынка: увеличивается доля среднего бизнеса, но за счет этого совокупный объем собранных премий немного уменьшается.

Сейчас на этом рынке работают порядка 20 страховщиков, но по итогам 2025 года не было заключено даже тысячи договоров, уточнил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. Главная проблема, по мнению спикеров, в отсутствии юридического статуса у договора страхования ответственности руководителя. Этот вид соглашения не поименован ни в одном из наших законов, констатировал господин Медведев.

Впрочем, представитель Минфина обнадежил публику и пообещал проработать вопрос. По его словам, могут рассматриваться как поправки к главе 48 ГК, так и вариант установления минимальных стандартных требований к такому виду страхования на уровне актов ЦБ. «Мы на своей площадке обязательно в ближайший месяц такую дискуссию проведем и наметим пути»,— сказал господин Яковлев.

Ян Назаренко, Санкт-Петербург