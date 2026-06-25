Израильская El Al Airlines приостановила полеты в Москву

Израильская авиакомпания El Al Airlines на несколько дней приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву. Отменены рейсы на 25, 28 и 29 июня, следует из данных систем бронирования.

Представители АТОР в разговоре с РБК допустили, что продажа билетов может возобновиться не раньше июля. Прямое авиасообщение между странами при этом сохраняется — «Азимут» продолжает летать из Москвы в Тель-Авив, добавили в ассоциации.

The Times of Israel со ссылкой на представителя компании пишет, что решение связано с российско-украинскими отношениями и «недавними авиационными инцидентами в регионе». Решение о возобновлении полетов, по информации издания, могут принять на следующей неделе.