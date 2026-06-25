Израильская El Al Airlines приостановила полеты в Москву
Израильская авиакомпания El Al Airlines на несколько дней приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву. Отменены рейсы на 25, 28 и 29 июня, следует из данных систем бронирования.
Представители АТОР в разговоре с РБК допустили, что продажа билетов может возобновиться не раньше июля. Прямое авиасообщение между странами при этом сохраняется — «Азимут» продолжает летать из Москвы в Тель-Авив, добавили в ассоциации.
The Times of Israel со ссылкой на представителя компании пишет, что решение связано с российско-украинскими отношениями и «недавними авиационными инцидентами в регионе». Решение о возобновлении полетов, по информации издания, могут принять на следующей неделе.
El Al Airlines приостанавливает полеты в Москву, ссылаясь на российско-украинские отношения и недавние авиационные инциденты в регионе. Ранее, 28 февраля 2026 года, российские авиакомпании, включая Red Wings и «Азимут», приостановили рейсы в Израиль и Иран из-за американских и израильских атак по иранской территории, а также закрытия воздушного пространства обеих стран. В связи с этим Росавиация рекомендовала выбирать обходные маршруты для рейсов в страны Персидского залива, что увеличило полетное время.
Подобные приостановки рейсов израильскими и другими иностранными авиакомпаниями отмечались и раньше. Например, в конце декабря 2024 года El Al уже приостанавливала рейсы в Россию после крушения самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане. Тогда решение также принималось из соображений безопасности. В октябре 2023 года многие авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, Air France, American Airlines и другие, также отменяли рейсы в Израиль из-за военных действий, которые начались после атаки боевиков «Хамаса». При этом израильская EL AL продолжала выполнять полеты, в том числе в Москву.