Вратарь «Рубина» вошел в число претендентов на приз имени Льва Яшина

Голкипер казанского клуба «Рубин» Евгений Ставер вошел в число футболистов, претендующих на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Награда вручается с 1960 года лучшему вратарю российского футбольного сезона. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования. В этом году на звание лучшего вратаря года претендуют 13 футболистов.

Господин Ставер перешел в «Рубин» в 2024 году и в августе дебютировал в чемпионате России в матче против «Химок». В сезоне-2025/26 он стал основным вратарем казанской команды. Весной прошлого года он вошел в сборную России.

По итогам весенней части чемпионата России этого года господин Ставер показал лучший результат среди вратарей РПЛ и стал победителем специальной премии лиги «Битва голкиперов». По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в €2,5 млн.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2025/2026 можно по ссылке.

Анна Кайдалова