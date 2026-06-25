«Пацаны», «Эйфория» и «След» составили тройку лидеров рейтинга сериалов за май

Исследовательская группа «Медиалогия» подвела итоги российского рейтинга сериалов за май этого года. В топ-3 вошли «Пацаны», «Эйфория» и «След».

Сериалы отечественного производства пользуются спросом у россиян — 19 строчек из 30 занимают российские кинопроекты. Всего в топ вошли 29 сериалов и одно аниме. В первую десятку лидеров попали проекты: «Магическая битва», «Очень странные дела», «Папины дочки», «Универ», «Извне», «Первая ракетка», «Молодежка».

В мае российский зритель также активно проявлял интерес к следующим сериалам: «След Чикатило», «Вне кампуса», «Декстер», «Ходячие мертвецы», «Далекий город», «Приговор», «Великолепная пятерка», «Псы и волки», «Самогон», «Фишер», «Восьмой участок», «Извозчик», «Кузя: Путь к успеху», «Радар», «Отпечатки». Замыкают топ-30 эти сериалы: «Клюквенный щербет», «Берега любви», «Роза и грехи», «Ландыши», «Праздники».

По данным «Медиалогии», российский сериал «След» продемонстрировал значительный рост популярности. Проект переместился с восьмой позиции в апреле на третью в мае. В мае также доминировали зарубежные сериалы. Выход новых сезонов «Пацанов» и «Эйфории» вывел их на первое и второе места в рейтинге соответственно. Оба проекта показали значительный рост по сравнению с апрелем: «Пацаны» добавили 971 балл, а «Эйфория» — 431.