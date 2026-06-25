Портрет кисти Модильяни поставил европейский рекорд на аукционе
Портрет кисти итальянского художника Амедео Модильяни ушел вчера, 24 июня, с молотка на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 48,2 млн фунтов стерлингов, сообщает Artnet. Это европейский рекорд для работ художника. «Сидящая обнаженная с ожерельем» (1917–1918 годы) была главным лотом на первом этапе торгов частной коллекцией произведений искусства бывшего владельца футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Джо Льюиса.
Выручка от продажи 48 лотов, включающих работы Пабло Пикассо, Рене Магритта и Густава Климта, составила 296,3 млн фунтов стерлингов. Это также рекорд для продажи работ одного владельца в Европе: общая сумма почти вдвое превысила эстимейт.
Второй высокий результат показал «Портрет Герты Фельшвани» (1902 год) Густава Климта, проданный за 36,2 млн фунтов стерлингов. Кроме этого, полотно Люсьена Фрейда «Спящая у ковра со львами» (1996 год) ушло за 29,3 млн фунтов стерлингов.
Сегодня пройдет второй этап аукциона, который предложит покупателям еще 23 работы, включая «Бюст женщины» Пабло Пикассо 1938 года с оценкой в 12–18 млн фунтов стерлингов.
Упомянутый аукцион Sotheby's является одним из трех ведущих игроков на мировом арт-рынке наряду с Christie's и Phillips. За последние годы Sotheby's неоднократно устанавливал рекорды продаж для различных произведений искусства. Например, в 2025 году на Sotheby's «Портрет Элизабет Ледерер» Густава Климта стал самой дорогой картиной, проданной на этом аукционе, уйдя за $236,4 млн, а также вторым по стоимости полотном из когда-либо проданных на аукционе в целом и самым дорогим произведением живописи эпохи модерна. В том же году картина Фриды Кало «Сон» была продана за $54,7 млн, став максимальной суммой среди всех проданных картин, написанных женщинами. В 2023 году полотно Пабло Пикассо «Женщина с часами» приобрели за $139,4 млн, что являлось самым дорогим лотом года на тот момент.
Амедео Модильяни является признанным мастером, чьи работы в стиле ню неоднократно устанавливали аукционные рекорды. На сегодняшний день у него два аукционных результата, превышающих $100 млн. Однако не все его работы показывают стабильный рост стоимости. Так, в 2023 году «Портрет Полетт Журден» Модильяни, проданный за $34,8 млн на Sotheby's в Гонконге, потерял $8 млн по сравнению с его ценой в 2015 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Это свидетельствует о динамичности арт-рынка, где наряду с постоянным ростом цен на шедевры, иногда наблюдаются и корректировки.