Портрет кисти Модильяни поставил европейский рекорд на аукционе

Портрет кисти итальянского художника Амедео Модильяни ушел вчера, 24 июня, с молотка на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 48,2 млн фунтов стерлингов, сообщает Artnet. Это европейский рекорд для работ художника. «Сидящая обнаженная с ожерельем» (1917–1918 годы) была главным лотом на первом этапе торгов частной коллекцией произведений искусства бывшего владельца футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Джо Льюиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Сидящая обнаженная с ожерельем» Фото: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / AFP Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s Следующая фотография 1 / 3 «Сидящая обнаженная с ожерельем» Фото: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / AFP Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Выручка от продажи 48 лотов, включающих работы Пабло Пикассо, Рене Магритта и Густава Климта, составила 296,3 млн фунтов стерлингов. Это также рекорд для продажи работ одного владельца в Европе: общая сумма почти вдвое превысила эстимейт.

Второй высокий результат показал «Портрет Герты Фельшвани» (1902 год) Густава Климта, проданный за 36,2 млн фунтов стерлингов. Кроме этого, полотно Люсьена Фрейда «Спящая у ковра со львами» (1996 год) ушло за 29,3 млн фунтов стерлингов.

Сегодня пройдет второй этап аукциона, который предложит покупателям еще 23 работы, включая «Бюст женщины» Пабло Пикассо 1938 года с оценкой в 12–18 млн фунтов стерлингов.

Екатерина Наумова