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Портрет кисти Модильяни поставил европейский рекорд на аукционе

Портрет кисти итальянского художника Амедео Модильяни ушел вчера, 24 июня, с молотка на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 48,2 млн фунтов стерлингов, сообщает Artnet. Это европейский рекорд для работ художника. «Сидящая обнаженная с ожерельем» (1917–1918 годы) была главным лотом на первом этапе торгов частной коллекцией произведений искусства бывшего владельца футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Джо Льюиса.

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«Сидящая обнаженная с ожерельем»

«Сидящая обнаженная с ожерельем»

Фото: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / AFP

Фото: Sotheby’s

Фото: Sotheby’s

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«Сидящая обнаженная с ожерельем»

Фото: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / AFP

Фото: Sotheby’s

Фото: Sotheby’s

Выручка от продажи 48 лотов, включающих работы Пабло Пикассо, Рене Магритта и Густава Климта, составила 296,3 млн фунтов стерлингов. Это также рекорд для продажи работ одного владельца в Европе: общая сумма почти вдвое превысила эстимейт.

Второй высокий результат показал «Портрет Герты Фельшвани» (1902 год) Густава Климта, проданный за 36,2 млн фунтов стерлингов. Кроме этого, полотно Люсьена Фрейда «Спящая у ковра со львами» (1996 год) ушло за 29,3 млн фунтов стерлингов.

Сегодня пройдет второй этап аукциона, который предложит покупателям еще 23 работы, включая «Бюст женщины» Пабло Пикассо 1938 года с оценкой в 12–18 млн фунтов стерлингов.

Екатерина Наумова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Упомянутый аукцион Sotheby's является одним из трех ведущих игроков на мировом арт-рынке наряду с Christie's и Phillips. За последние годы Sotheby's неоднократно устанавливал рекорды продаж для различных произведений искусства. Например, в 2025 году на Sotheby's «Портрет Элизабет Ледерер» Густава Климта стал самой дорогой картиной, проданной на этом аукционе, уйдя за $236,4 млн, а также вторым по стоимости полотном из когда-либо проданных на аукционе в целом и самым дорогим произведением живописи эпохи модерна. В том же году картина Фриды Кало «Сон» была продана за $54,7 млн, став максимальной суммой среди всех проданных картин, написанных женщинами. В 2023 году полотно Пабло Пикассо «Женщина с часами» приобрели за $139,4 млн, что являлось самым дорогим лотом года на тот момент.

Амедео Модильяни является признанным мастером, чьи работы в стиле ню неоднократно устанавливали аукционные рекорды. На сегодняшний день у него два аукционных результата, превышающих $100 млн. Однако не все его работы показывают стабильный рост стоимости. Так, в 2023 году «Портрет Полетт Журден» Модильяни, проданный за $34,8 млн на Sotheby's в Гонконге, потерял $8 млн по сравнению с его ценой в 2015 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Это свидетельствует о динамичности арт-рынка, где наряду с постоянным ростом цен на шедевры, иногда наблюдаются и корректировки.

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