В СПЧ исключили связь абортов и демографии
Запрет абортов и демография не связаны между собой, заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Аборты и демография — это вообще не связанные вещи. Ну давайте не будем. В Польше запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем у нас, — 1,1 (ребенка.— Ъ) на женщину», — сказал господин Фадеев. Он прокомментировал высказывания участников сессии «Право человека на жизнь и достоинство с момента зачатия до естественной смерти и посмертное уважение».
На ней среди прочего обсуждали, с какого момента отсчитывать начало жизни человека — с оплодотворения яйцеклетки, первого вздоха или появления сознания. Он призвал обратить внимание на те проблемы, по которым уже образуется консенсус. В пример он привел «посмертное ЭКО» — зачатие ребенка от уже умершего мужчины.
Еще в декабре 2023 года Валерий Фадеев говорил, что в России не собираются запрещать аборты. Его слова прозвучали в ответ на решение синода РПЦ приравнять произвольный или медикаментозный аборт к убийству. Он исключал обсуждение каких-либо законодательных инициатив о криминализации прерывания беременности.
К концу 2025 года 800 частных клиник в России отказались от проведения абортов. Более чем в 20 регионах уже введены штрафы за склонение к аборту.
В России наблюдается тенденция к сокращению числа абортов, во многом благодаря распространению современных методов контрацепции, и ресурс его дальнейшего снижения почти исчерпан. По данным Росстата, с 1992 по 2022 год коэффициент абортов сократился в 6,5 раза. Эксперты отмечают, что текущий российский показатель низкий по мировым меркам, и для стран с высоким уровнем дохода средний показатель за период 2015–2019 годов оценивается в 15 абортов на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 лет, в то время как в России он составляет 8,7. Это подтверждает, что законодательные запреты на аборты слабо влияют на их распространенность и, соответственно, на уровень рождаемости.
Проблема абортов сложна и затрагивает не только медицину, но и права женщин, а также социально-экономическое развитие. Противники запретов отмечают, что они могут привести к росту числа небезопасных и криминальных абортов, угрожая здоровью и жизни женщин. Например, в период с 1936 по 1955 год, когда аборты были запрещены, число криминальных абортов и материнская смертность были высокими, а рождаемость не показала значительного роста. Сейчас власти ищут комплексные меры для повышения рождаемости, включая меры поддержки многодетных семей и программы по охране материнства и сбережению здоровья детей.