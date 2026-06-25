В СПЧ исключили связь абортов и демографии

Запрет абортов и демография не связаны между собой, заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Аборты и демография — это вообще не связанные вещи. Ну давайте не будем. В Польше запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем у нас, — 1,1 (ребенка.— Ъ) на женщину», — сказал господин Фадеев. Он прокомментировал высказывания участников сессии «Право человека на жизнь и достоинство с момента зачатия до естественной смерти и посмертное уважение».

На ней среди прочего обсуждали, с какого момента отсчитывать начало жизни человека — с оплодотворения яйцеклетки, первого вздоха или появления сознания. Он призвал обратить внимание на те проблемы, по которым уже образуется консенсус. В пример он привел «посмертное ЭКО» — зачатие ребенка от уже умершего мужчины.

Еще в декабре 2023 года Валерий Фадеев говорил, что в России не собираются запрещать аборты. Его слова прозвучали в ответ на решение синода РПЦ приравнять произвольный или медикаментозный аборт к убийству. Он исключал обсуждение каких-либо законодательных инициатив о криминализации прерывания беременности.

К концу 2025 года 800 частных клиник в России отказались от проведения абортов. Более чем в 20 регионах уже введены штрафы за склонение к аборту.