Под Волгоградом задержан владелец кафе «ЕвроАзия» Станислав Ким

В Камышине задержали владельца кафе «ЕвроАзия» Станислава Кима. Бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "ЕвроАзию" закрыли на 60 суток по постановлению суда

Фото: Яндекс Карты "ЕвроАзию" закрыли на 60 суток по постановлению суда

Фото: Яндекс Карты

По данным следствия, 8 июня 2026 года в его заведении массово отравились посетители. После употребления суши и роллов камышинцы обращались в медучреждения города. После проведенных лабораторных исследований у большинства был подтвержден сальмонеллез. Сегодня стало известно, что число отравившихся увеличилось до 35 человек.

Проверка Роспотребнадзора показала, что в кафе сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились в одном месте, информация о замене масла во фритюрнице отсутствовала. У 16 сотрудников заведения не было в медкнижках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а менеджер-официант не прошел периодический медосмотр.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении господина Кима меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова