Многодетным матерям Логиновой и Патоке дали условный срок за торговлю детьми

Многодетных матерей Юлию Логинову и Наталью Патоку приговорили к условным срокам по делу о торговле детьми. Логинова получила четыре с половиной года колонии, Патока — четыре. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Николая Патоку (супруг Натальи Патоки.— “Ъ”) приговорили к трем годам условно, с испытательным сроком два года. Остальные фигуранты получили от трех до трех с половиной лет условно»,— сказал собеседник агентства. Наталье и Николаю Патоке, а также Логиновой изменили степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю «и освободили от наказания в связи с деятельным раскаянием», передает агентство.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2023 года. По версии следствия, Юлия Логинова и ее подруга Наталья Патока покупали детей у женщин, которые не хотели оставлять младенцев после родов. Они организовывали таким женщинам роды, предоставляли им необходимые продукты, медикаменты, медицинские услуги. После рождения детей женщины регистрировали их как своих. Обе осужденные воспитывали по 15 детей.

По версии следствия, с 2015 года по 2022 год от биологических матерей в другие семьи было передано 14 детей. Кроме того, было совершено покушение на передачу еще одного младенца, чья мать была против этого. К уголовной ответственности привлекли пять многодетных матерей, няню детского сада, индивидуального предпринимателя, бывшего врача одной из частных клиник, бывшего начальника миграционного пункта из Алтайского края и других. Почти все фигуранты полностью или частично признали вину и сотрудничали со следствием.