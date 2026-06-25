Многодетным матерям Логиновой и Патоке дали условный срок за торговлю детьми
Многодетных матерей Юлию Логинову и Наталью Патоку приговорили к условным срокам по делу о торговле детьми. Логинова получила четыре с половиной года колонии, Патока — четыре. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
«Николая Патоку (супруг Натальи Патоки.— “Ъ”) приговорили к трем годам условно, с испытательным сроком два года. Остальные фигуранты получили от трех до трех с половиной лет условно»,— сказал собеседник агентства. Наталье и Николаю Патоке, а также Логиновой изменили степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю «и освободили от наказания в связи с деятельным раскаянием», передает агентство.
Уголовное дело было возбуждено в октябре 2023 года. По версии следствия, Юлия Логинова и ее подруга Наталья Патока покупали детей у женщин, которые не хотели оставлять младенцев после родов. Они организовывали таким женщинам роды, предоставляли им необходимые продукты, медикаменты, медицинские услуги. После рождения детей женщины регистрировали их как своих. Обе осужденные воспитывали по 15 детей.
По версии следствия, с 2015 года по 2022 год от биологических матерей в другие семьи было передано 14 детей. Кроме того, было совершено покушение на передачу еще одного младенца, чья мать была против этого. К уголовной ответственности привлекли пять многодетных матерей, няню детского сада, индивидуального предпринимателя, бывшего врача одной из частных клиник, бывшего начальника миграционного пункта из Алтайского края и других. Почти все фигуранты полностью или частично признали вину и сотрудничали со следствием.
Уголовное дело о торговле детьми, по которому осуждены Юлия Логинова и Наталья Патока, было возбуждено в октябре 2023 года. Первоначально Логинова, Патока и Фарруха Усканова были арестованы. Впоследствии следствие выявило семь новых эпизодов торговли младенцами, что позволило квалифицировать действия фигурантов как совершенные организованной группой по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ. Обвиняемыми по делу проходили 12 человек, включая бывшего начальника миграционного пункта Алтайского края Наталью Душкину, которую обвиняли в продаже собственной внучки.
По версии следствия, Юлия Логинова подавала ложные сведения о рождении детей, поскольку сама не могла их родить по медицинским показаниям (ей в 2010 году была проведена операция, после которой она не могла иметь детей). Генетическая экспертиза не подтвердила ее родство с пятью детьми. Наталья Патока, в свою очередь, руководила приютом для женщин «Ветер перемен», где уговаривала беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранить детей, которых затем забирала вместе с Логиновой.
Следствие по этому делу осложнялось большим объёмом работы, длительностью экспертиз и необходимостью сбора материалов через международные и внутренние запросы. В октябре 2024 года Юлия Логинова, Наталья Патока, Наталья Душкина и суррогатная мать Фируза Усканова были отпущены из СИЗО под домашний арест или с запретом определенных действий. Дело о торговле людьми — достаточно распространённое преступление в России. Например, в феврале 2025 года в Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь за 200 тыс. рублей, а в конце 2024 года в Дагестане осудили женщину за покупку младенца за 300 тыс. рублей.