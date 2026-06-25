СКР за 15 лет расследовал 186 тыс. случаев изнасилований и домогательств

Следственный комитет России за 15 лет расследовал 2,3 млн преступлений. В их числе — 135 тыс. убийств, 78,6 тыс. фактов причинения тяжкого вреда здоровью и 186 тыс. случаев изнасилований и действий сексуального характера. Об этом сообщил секретарь председателя СКР Александр Федоров на сессии Петербургского международного юридического форума.

Среди расследованных дел — 94,7 тыс. преступлений прошлых лет, в том числе 10 тыс. убийств, 5 тыс. причинений тяжкого вреда здоровью и 6,1 тыс. половых преступлений.

Александр Федоров добавил, что за это время ведомство направило в суды 1,4 млн уголовных дел. К ответственности были привлечены 1,6 млн человек. Потерпевшим был возмещен ущерб на сумму более 1 трлн руб. Имущество обвиняемых было арестовано на сумму 929,4 млрд руб.

Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург