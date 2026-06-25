ЦБ: объем взысканий с топ-менеджеров и бенефициаров достиг 259 млрд руб. за пять лет

Совокупный объем взысканий с руководителей и контролирующих лиц бизнеса за истекшие пять лет составил порядка 259 млрд руб.— в эту цифру входят суммы по субсидиарной ответственности и убыткам. Еще 635 млрд руб. было взыскано в пользу Банка России по крупным санационным кейсам. Об этом сообщил директор юридического департамента ЦБ РФ Андрей Медведев, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной ответственности директоров. Участники дискуссии обсудили способы минимизации рисков для руководителей предприятий.

Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев согласился, что профессия управленца не просто сложная, но еще и опасная. А задача регуляторов, по его словам, эту опасность снижать для того, чтобы у менеджмента сохранялась мотивация показывать высокую эффективность.

Масштаб проблемы подтверждает и судебная статистика. Как отметила модератор сессии, адвокат Case by Case Юлия Михальчук, ежегодно суды рассматривают более 1 тыс. споров об ответственности директоров вне рамок банкротства, удовлетворяя около 55–60% исков. В рамках процедур банкротства эта цифра возрастает до 1,5 тыс. дел о взыскании причиненных убытков и около 6 тыс. дел о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Ян Назаренко, Санкт-Петербург