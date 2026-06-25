СКР возбудил уголовные дела в отношении 45 судей за два года
С 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 45 представителей судейского сообщества (включая ушедших в отставку). Такие данные секретарь при председателе СКР Александр Федоров представил на сессии Петербургского международного юридического форума.
По его словам, уголовные дела в отношении судей касаются коррупции. «Работа наступательно ведется во взаимодействии с оперативными службами и будет продолжена с целью охраны и сохранения доверия общества к институтам судебной власти. В целом подобные дела подтверждают способность ведомства расследовать преступления, совершенные лицами с высоким общественным, административным и финансовым положением»,— сказал господин Федоров.
За 15 лет в суды были направлены более 147 тыс. дел в отношении более 161 тыс. человек, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Среди привлеченных к ответственности — представители адвокатского сообщества и правоохранительных органов, отметил господин Федоров.
В России наблюдается активизация борьбы с коррупцией в судебной системе. Так, в 2025 году Следственный комитет РФ выявил 596 человек с особым правовым статусом, привлеченных за коррупционные преступления, среди которых было 98 адвокатов, 9 работников прокуратуры, 6 судей и 1 сенатор. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в 2025 году одобрила дела против 12 судей, более половины из которых касались взяток. За первые три месяца 2025 года количество выявленных коррупционных преступлений в целом по России выросло на 24% и составило 15 458 в сравнении с 12 466 за аналогичный период 2024 года.
В частности, зафиксированы резонансные дела, такие как дело бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой, обвиняемых в получении взяток. Их дело было передано на рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара из-за связей обвиняемых в судебной системе Ростовской области. Также СКР возбудил уголовные дела о взяточничестве против троих отставных судей из Ставропольского края, включая экс- зампреда суда Михаила Хрипунова, обвиняемого в получении взяток и подготовке к получению еще двух. Отставка не гарантирует защиты от ответственности после изменений в законодательстве 2024 года, что подтверждается разрешением ВККС на возбуждение уголовных дел в отношении отставных судей.
Помимо этого, ведется расследование в отношении воронежской судьи Светланы Мальцевой, которая подозревается в получении почти 5 млн рублей за принятие решений в интересах местной фирмы. Она пыталась предотвратить возбуждение дела, подав иск в Верховный суд РФ, но ее требование было отклонено. В спортивном секторе также имеются коррупционные скандалы: возбуждены уголовные дела против девяти российских футбольных судей по подозрению во влиянии на результаты матчей за вознаграждение.