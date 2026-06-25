СКР возбудил уголовные дела в отношении 45 судей за два года

С 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 45 представителей судейского сообщества (включая ушедших в отставку). Такие данные секретарь при председателе СКР Александр Федоров представил на сессии Петербургского международного юридического форума.

По его словам, уголовные дела в отношении судей касаются коррупции. «Работа наступательно ведется во взаимодействии с оперативными службами и будет продолжена с целью охраны и сохранения доверия общества к институтам судебной власти. В целом подобные дела подтверждают способность ведомства расследовать преступления, совершенные лицами с высоким общественным, административным и финансовым положением»,— сказал господин Федоров.

За 15 лет в суды были направлены более 147 тыс. дел в отношении более 161 тыс. человек, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Среди привлеченных к ответственности — представители адвокатского сообщества и правоохранительных органов, отметил господин Федоров.

Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург