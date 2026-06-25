Альфа-банк первым на рынке запустил пилот по персонализации интернет-банка для бизнеса. Его интерфейс подстраивается под задачи пользователя и формат его работы с финансами. На первом этапе персонализация запущена для двух самых массовых категорий клиентов малого бизнеса — предприниматель и бухгалтер. В ближайшее время Альфа-банк масштабирует персонализацию на клиентов среднего и крупного бизнеса. Для них уже запущен отдельный профиль Альфа-Босс, а следующим этапом станет развитие режима для финансовых экспертов.

Сбербанк с 26 июня снизит ставки по рыночной ипотеке. В зависимости от размера первоначального взноса она уменьшится на 5% или 0,3 %. Также «Сбер» снизит ставки на новостройки в многоквартирных домах вне проектного финансирования на 0,5%.

Федеральная служба исполнения наказаний представила на Петербургском международном юридическом форуме модель быстровозводимого исправительного центра на 200 мест со спортплощадкой и сквером. Как заявили во ФСИН, проект позволяет при необходимости перенести его в другое место. Также центр могут использовать представители бизнеса, заинтересованные в создании таких общежитий на своих объектах.