На участке БКЛ приостанавливали движение из-за человека на путях

На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро от станции «Электрозаводская» до «Текстильщиков» временно не ходили поезда из-за человека на путях. Движение по часовой стрелке приостанавливали примерно на 10 минут, после чего возобновили, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Как уточнило агентство «Москва», на рельсы на станции «Авиамоторная» упала женщина. Она выжила, но получила травмы. Сейчас движение на участке вводится в график.