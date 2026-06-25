Виталий Гудиев из «Акрона» претендует на приз «Вратарь года»

По итогам сезона-2025/2026 страж ворот тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев попал в число футболистов, претендующих на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. На награду номинируются вратари, которые сыграли как минимум 20 матчей за сезон и при этом провели в качестве основных строго больше половины дистанции Российской премьер-лиги (РПЛ), то есть не меньше 16 матчей чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе «Акрона» Воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак» в минувшем сезоне сыграл 25 матчей в РПЛ. В четырех играх он отстоял на ноль. Виталий Гудиев находится среди лидеров лиги по числу отраженных ударов с игры (97 из 133).

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в СССР, а затем и в России. Она была учреждена журналом «Огонек» в 1960 году, после того как сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу. Первым приз получил вратарь московского «Динамо» и сборной Лев Яшин. В его честь и была названа премия. После вхождения «Огонька» в структуру «Коммерсанта» в 2009 году награда вручается издательским домом. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования и после консультаций с футбольными специалистами.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2025/2026 можно здесь. На данный момент лидирует голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин.

Андрей Сазонов