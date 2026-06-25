«Азимут» скорректировала расписание из-за проблем с логистикой

Авиакомпания «Азимут» продолжает выполнять полеты. Из-за логистических сложностей в некоторых регионах перевозчик вынужденно скорректировал расписание, сообщила пресс-служба компании.

«Сейчас ведем работу со всеми участниками отрасли по восстановлению программы рейсов по всем направлениям», — указано в пресс-релизе авиакомпании.

24 июня в Telegram-каналах появилась информация о том, что «Азимут» попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратиться в Минэнерго для принятия мер по стабилизации ситуации на рынке авиатоплива. В тот же день вице-премьер Виталий Савельев заявил, что не видел подобного обращения от перевозчика, но допустил, что «что-то, наверное, у "Азимута" случилось». Он добавил, что у российских авиакомпаний нет проблем с авиационным керосином.