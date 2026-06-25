В Грузии будут проверять фиктивный брак с целью получения ВНЖ

При МВД Грузии создадут специальную комиссию, которая будет проверять реальность брака граждан с иностранцами. Такое новшество предусмотрено изменениями в законодательство, регулирующее порядок пребывания иностранцев в Грузии, сообщило Interpressnews.

За принятие в окончательном, третьем чтении новой редакции закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» проголосовали все 81 членов парламента, принявший участие в заседании.

Согласно поправкам, в стране вводится новое правило выдачи вида на жительство — «по браку». Претендовать на него смогут иностранцы, состоящие в зарегистрированном браке с гражданами Грузии. Его будет выдавать специальная межведомственная комиссия сроком на один год. Но перед выдачей комиссия проверит подлинность брака.

В частности, комиссия, состоящая из сотрудников МВД и социальных служб при муниципалитетах, получит право опрашивать супругов как вместе, так и по отдельности в рамках интервью.

Одновременно поправки вносятся в УК Грузии. В нем появится новая статья «Фиктивный брак с гражданином Грузии с целью получения вида на жительство или другого правового основания для нахождения в стране».

За это преступление иностранцев будут наказывать выдворением и запретом на въезд в Грузию на срок до десяти лет либо крупным штрафом. Гражданин Грузии может быть приговорен к домашнему аресту или лишению свободы на срок до двух лет.

Как пояснило МВД, необходимость принятия такой поправки объясняется тем, что некоторые граждане азиатских и африканских стран «злостно пользовались отсутствием соответствующего контроля и законодательных норм», оформляли фиктивные браки и «получали вид на жительство».

Георгий Двали, Тбилиси