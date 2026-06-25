В Севастополе организовали доставку воды в обесточенные районы

С 9:00 мск вода в нескольких районах Севастополя подается с пониженным напором из-за перебоев с электроснабжением. Городской водоканал организовал подвоз воды жителям, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Предприятие публикует актуальную информацию по поводу отключений и подвоза воды к жилым домам, написал господин Развозжаев в Telegram-канале. Проблемы с подачей воды он объяснил временными ограничениями электроснабжения: работа гидроузлов напрямую зависит от электричества.

Подачу электричества временно ограничили сегодня утром сначала в Севастополе, а затем и во всем Крыму. Меры приняли на следующий день после массированной атаки БПЛА по городу, когда под удар попала энергетическая инфраструктура. Отключения электричества повлияли на мобильную связь и курсирование трамваев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Севастополю выключили свет».