В Севастополе организовали доставку воды в обесточенные районы
С 9:00 мск вода в нескольких районах Севастополя подается с пониженным напором из-за перебоев с электроснабжением. Городской водоканал организовал подвоз воды жителям, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
Предприятие публикует актуальную информацию по поводу отключений и подвоза воды к жилым домам, написал господин Развозжаев в Telegram-канале. Проблемы с подачей воды он объяснил временными ограничениями электроснабжения: работа гидроузлов напрямую зависит от электричества.
Подачу электричества временно ограничили сегодня утром сначала в Севастополе, а затем и во всем Крыму. Меры приняли на следующий день после массированной атаки БПЛА по городу, когда под удар попала энергетическая инфраструктура. Отключения электричества повлияли на мобильную связь и курсирование трамваев.
Подробнее — в материале «Ъ» «Севастополю выключили свет».
24 июня Севастополь уже оставался полностью без электроснабжения из-за атаки на энергетическую инфраструктуру, тогда было сбито около 70 беспилотников. Восстановительные работы прерывались из-за воздушной тревоги, полный запуск системы занял около часа. Губернатор Михаил Развожаев призывал жителей постепенно увеличивать нагрузку на сеть, не включая сразу все мощные электроприборы. Проблемы с электроснабжением в городе случались и ранее, часто они были связаны с погодными условиями или технологическими нарушениями на сетях. В случаях отключения электричества могут останавливаться насосные станции, что приводит к проблемам с подачей воды.