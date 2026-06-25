Аналог курса доллара на Мосбирже поднялся выше 76 руб. впервые с середины апреля

Аналог курса доллара на Московской бирже (MOEX: MOEX) (USDRUB_TOM) к 13:59 достигал 76,117 руб., прибавляя 1,07% к закрытию предыдущего дня. В последний раз показатель превышал 76 руб. 17 апреля 2026 года.

Вечный фьючерс на доллар (USDRUBF) к тому же моменту дорожал на 1,09% — до 75,71 руб. Накануне Банк России установил курс доллара на 25 июня на уровне 74,77 руб.

Торги USDRUB_TOM на Мосбирже начались в феврале 2026 года. Инструмент позволяет совершать операции с парой «доллар США — российский рубль». При этом торговать американской валютой напрямую на Мосбирже невозможно из-за санкций.