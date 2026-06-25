Аналог курса доллара на Мосбирже поднялся выше 76 руб. впервые с середины апреля
Аналог курса доллара на Московской бирже (MOEX: MOEX) (USDRUB_TOM) к 13:59 достигал 76,117 руб., прибавляя 1,07% к закрытию предыдущего дня. В последний раз показатель превышал 76 руб. 17 апреля 2026 года.
Вечный фьючерс на доллар (USDRUBF) к тому же моменту дорожал на 1,09% — до 75,71 руб. Накануне Банк России установил курс доллара на 25 июня на уровне 74,77 руб.
Торги USDRUB_TOM на Мосбирже начались в феврале 2026 года. Инструмент позволяет совершать операции с парой «доллар США — российский рубль». При этом торговать американской валютой напрямую на Мосбирже невозможно из-за санкций.
Введение санкций США против Московской биржи (Мосбиржа) 12 июня 2024 года привело к прекращению торгов долларом США и евро на этой площадке. До этого момента на бирже определялся курс рубля. Теперь для определения курсов доллара и евро к рублю Банк России использует отчеты банков и данные внебиржевых торгов.
Доля торгов долларом и евро на Московской бирже до санкций составляла более 50% общего объема торгов, а основной валютой для биржевой торговли после санкций стал юань, составляя 54% в мае. Это изменило структуру торговли на внутреннем валютном рынке, хотя объемы поступления валюты от экспорта и спрос на нее для оплаты импорта остались стабильными. Эксперты отмечали, что до санкций Мосбиржа обеспечивала прозрачный механизм формирования курса валют, а после их введения появилась проблема «двойного курсообразования» и возможного возникновения «черного» рынка.
Ситуация с Мосбиржей и прекращение биржевых торгов долларом и евро являются частью процесса, который начался после 12 июня 2024 года. Тогда Министерство финансов США внесло в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Заморозка валюты некоторых клиентов Мосбиржи после санкций также признается самой площадкой, которая рекомендовала участникам торгов обращаться к американскому регулятору OFAC для разблокировки средств.