Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями и внутреннюю безопасность России

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили развитие отношений с соседними странами и внутреннюю безопасность России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности, а второй — развития наших отношений с ближайшими соседями»,— сказал господин Путин.

Первыми с докладом президент пригласил выступить директора ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие.