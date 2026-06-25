Мэр Шадринска Антон Мокан ушел в отставку

Депутаты Шадринской городской думы приняли отставку мэра Антона Мокана. Причиной названо окончание пятилетнего срока полномочий главы муниципалитета, сообщает пресс-служба гордумы.

Антону Мокану 46 лет. Трудовую деятельность начал в 1998 году токарем в АО «Шадринский автоагрегатный завод». С 2010 по 2020 годы был начальником производственно-диспетчерского управления предприятия. После занимал должность первого заместителя главы города. В июне 2021 года стал мэром. Исполнять полномочия главы города с 26 июня будет заместитель мэра Шадринска по социальным вопросам Ирина Гизатова.

В последнее время губернатор Курганской области Вадим Шумков часто негативно высказывался о работе администрации Шадринска. Например, в конце 2025 года он назвал деятельность местных чиновников «удивительным смешением слабоумия и отваги».

Виталина Ярховска