Курганский губернатор раскритиковал администрацию Шадринска

Губернатор Курганской области Вадим Шумков резко отреагировал на результаты повторной проверки правительственной комиссией работы администрации Шадринска. В личном telegram-канале он назвал деятельность местных чиновников «удивительным смешением слабоумия и отваги».

Некоторые вопросы, отмечает глава региона, в городе стали решаться лучше. «Ну а в чем-то деятельность местных чиновников и ее самовосприятие, к сожалению, иногда продолжает демонстрировать удивительное смешение слабоумия и отваги»,— написал глава региона.

Так, ему не понравились грязные новые дороги, поскольку власти «забыли» заключить контракты на их содержание в межсезонье. Дворы реконструированы не полностью по неизвестным причинам. Часть съездов во дворы вновь сделана из некачественного материала.

«С неряшливыми и откровенно убого выглядящими объектами предпринимательства работа не ведется, несмотря на регулярную помощь и поддержку правительства. Работы подрядчиков по ряду объектов ведутся с нарушением сроков и технологии при полном невмешательстве местных функционеров», — заключил Вадим Шумков.

Губернатор подчеркнул, что шадринские чиновники «упорно» не хотят жить в чистом и комфортном городе. По мнению главы региона, их настойчивость может поспособствовать решению иных вопросов.

Виталина Ярховска