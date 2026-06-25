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Тюменское УФАС начало мониторинг цен на бензин

Тюменское УФАС начало мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе ведомства. Контроль за ценами на бензин осуществляется на постоянной основе: ежедневно и еженедельно.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты антимонопольного органа проверяют экономическую обоснованность стоимости топлива и анализируют действия операторов розничного рынка на предмет нарушений законодательства.

В случае выявления нарушений УФАС примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее на АЗС «Газпромнефть» в Тюменской области ввели ограничения на отпуск топлива. В населенных пунктах лимитыне более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, а на трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.

Анна Капустина

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