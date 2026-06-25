Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: © Pixel_shot / Фотобанк Лори Фото: © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Впервые главный русский напиток упомянут в «Повести временных лет». Как утверждает Нестор-летописец, после крещения Руси князь Владимир в честь праздника угощал народ медом и квасом. Тогдашний квас для отмечания годился отменно. Был он покрепче пива, так что пьяниц на Руси еще долго называли квасняками. Со временем квас потерял градус, зато обрел статус, к XV веку превратившись в главный русский напиток. Был он для каждого случая свой: терпкий ржаной — для окрошки, легкий белый хорошо утолял жажду, игристый, известный как кислые щи, считался напитком благородным и подавался к обеду и ужину в домах знати. Для вкусов в квас добавляли изюм, хрен, ягоды можжевельника — да все, на что хватало фантазии. Петр I любил квас с хреном, Суворов — с редькой, а Гоголь предпочитал сладкий грушевый, который сам и готовил. Увы, в XIX веке квас резко уступил позиции китайскому чаю. Но летом в России вспоминают напиток предков — самое время приникнуть к истокам.

Павел Шинский