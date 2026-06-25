Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FIFA Фото: FIFA

Еще один футбольный чемпионат мира, который оставил много вопросов, прошел в Аргентине в 1978-м. За два года до старта турнира в стране случился военный переворот, и новая власть решила любыми путями сделать свою сборную обладателем титула. Скандал грянул во время второй групповой стадии, откуда победитель группы сразу выходил в финал. Дело в том, что Аргентина попала в один квартет с Бразилией, и за первое место развернулось настоящее сражение. Очный матч команды сыграли вничью (0:0), и дальше все должна была решить разница забитых и пропущенных мячей.

Бразильцы, казалось, тогда ее себе обеспечили, обыграв Польшу (3:1). И перед Аргентиной стояла почти неразрешимая задача — взять верх над сильной сборной Перу с перевесом не менее чем в четыре мяча. Ту встречу Аргентина—Перу сейчас открыто называют договорной и не без повода. Хотя местная пресса того времени писала, что Бразилия вроде как предлагала перуанцам призовые, чтобы те играли всерьез. За руку, естественно, никто никого не поймал. Но Аргентина выиграла (6:0) и решила свои турнирные задачи. Причем после этого Перу получило от Аргентины в подарок 35 млн т зерна и кредитную линию в $50 млн.

Более того, в 2012-м один из перуанских чиновников, который тогда был в курсе ситуации, рассказал, что сборная Перу сдала тот матч после обещания главы страны-хозяйки чемпионата генерала Виделы посадить 13 перуанских диссидентов, которые действовали на территории Аргентины. В FIFA на эту информацию, естественно, никакого внимания не обратили, а игроки Аргентины тех лет на вопросы журналистов отвечали примерно одно и то же, что, мол, были не в курсе, а просто играли в футбол. В финале аргентинцы взяли верх над голландцами (3:1) и впервые стали чемпионами мира.

Владимир Осипов