Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В душе мне все еще 20 — так многие взрослые отвечают на вопрос о своем возрасте, и они не лукавят. Почти никто не чувствует себя на свои 30, 40 или 50 лет. Казалось бы, самообман. Но многочисленные исследования показывают, что наш мозг живет сразу в нескольких измерениях, потому что тело подчиняется биологии, паспорт — календарю, а сознание существует в собственной версии реальности, где годы протекают гораздо медленнее. Это субъективный возраст. Величина эта не постоянна, а может меняться чуть ли не каждый день. После хорошего сна, прогулки с друзьями, очередного счастливого дня, человек чувствует себя намного моложе. После стресса, болезни или пары бессонных ночей внезапно стареешь сразу лет на 10.

Понятно, что мозг определяет возраст не по дате рождения, а по другим признакам — количеству энергии и по тому, насколько легко мы справляемся с задачами. Мы честно видим изменения в зеркале и грустим, когда тело не проявляет былой гибкости. Но тот внутренний наблюдатель будто остается прежним, что и в 20 лет.

Самое интересное: как говорят ученые, такая иллюзия может быть полезной. Люди, чей субъективный возраст меньше реального, в среднем чаще занимаются спортом, реже сталкиваются с депрессивными состояниями и в целом стареют более благополучно. Конечно, тут важно не перепутать субъективный возраст с объективной реальностью. На этот счет в соцсетях даже есть мемы. Здорово, что вы чувствуете себя моложе. Главное, не пишите об этом в интернете.

Анна Кулецкая