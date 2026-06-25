Индекс промпроизводства в Курганской области вырос на 6,5%

В январе — мае 2026 года индекс промышленного производства составил 106,5% к аналогичному периоду 2025-го. Информация отражена в отчетности Свердловскстата.

Среди основных видов экономической деятельности показатель увеличился в обрабатывающих производствах — на 8,3%, а также в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — на 2,4%. При этом упали добыча полезных ископаемых (–4,5%), обеспечение электричеством, газом и паром с кондиционированием воздуха (–17,5%). В январе — апреле этого года индекс промпроизводства в регионе превысил величину 2025-го на 5%.

Виталина Ярховска