Глава УВЗ Александр Потапов стал почетным гражданином Нижнего Тагила

Генеральный директор Уралвагонзавода (УВЗ, входит в состав госкорпорации «Ростех») Александр Потапов стал почетным гражданином Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе концерна. Соответствующее решение принято депутатами Нижнетагильской городской думы на заседании 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Александр Потапов поблагодарил жителей Нижнего Тагила за высокую оценку его работы. «Для меня это город–труженик с богатой историей, город–патриот, который на протяжении столетий всегда был и остается оплотом и символом Российского государства, и быть его почетным гражданином – это высокая честь и ответственность, которые буду оправдывать всегда»,— отметил глава УВЗ.

Александр Потапов родился 23 февраля 1963 года в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности «оптико-электронные приборы» (1986). В 1985–1991 годах работал инженером-электроником в Московском институте теплотехники и в КГБ. С 1992 года трудился в руководстве ряда бизнес-структур. С 1998 года — советник, заместитель директора Федерального долгового центра при правительстве РФ. С 2001 года — советник исполнительного директора негосударственного долгового центра «Родник» (Москва). В 2002–2004 годах — заместитель гендиректора Российского агентства по обычным вооружениям. С 2004 года — начальник управления промышленности обычных вооружений Роспрома. С 8 июля 2008 года — директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга, с 3 октября 2012 года — директор Рособоронзаказа. С 7 июля 2014 года был заместителем министра промышленности и торговли РФ. 2 марта 2017 года назначен гендиректором Уралвагонзавода.

Почетное звание традиционно вручается ежегодно в преддверии Дня города. Это высшая степень признания заслуг граждан перед муниципалитетом.

Полина Бабинцева