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В Краснодаре лидер секты «Школа жизни» осужден на 20 лет

Житель Краснодара Олег Гармаш признан виновным в создании тоталитарной религиозной организации «Школа жизни», а также в сексуальных посягательствах в отношении женщин и девушек — адептов секты, в том числе несовершеннолетних, сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и краевого следственного управления СКР. 66-летний лидер секты приговорен к 20 годам колонии строгого режима с запретом на работу с детьми после освобождения еще на 20 лет.

Олег Гармаш был задержан сотрудниками ФСБ в 2024 году. Следствие выяснило, что объединение «Школа жизни» действовало с 2005 года под видом клуба психологической поддержки. Сначала господин Гармаш разработал собственную методику работы с обратившимися за помощью, основанную на психологическом насилии и полном подчинении. Затем «психолог» объявил себя «богом — проводником между мирами» и заявил о полном отказе от традиционной морали и семейных ценностей. Пользуясь своим влиянием на адептов «Школы жизни», Гармаш принуждал женщин к сожительству. Две попавшие в секту девушки во время сожительства с главой «Школы жизни» были несовершеннолетними.

Олег Гармаш последовательно изолировал адептов от родственников, утверждая, что контакты с близкими «загрязняют родовой поток и привлекают демонов». Нарушивших запрет лидер секты публично унижал и подвергал полному бойкоту. Гармаш не работал, живя за счет своих последователей. Всего за время деятельности «Школы жизни» от его действий пострадали 25 человек.

Анна Перова, Краснодар

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