В СВР предложили законодательно отделить недружественные страны от враждебных
Эксперт Службы внешней разведки (СВР) России Александр Пастухов заявил о необходимости законодательно разграничить недружественные и враждебные действия зарубежных государств. Таким предложением господин Пастухов поделился на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Нам обязательно нужно внести, я считаю, поправки в федеральный закон о противодействии недружественным действиям иностранных государств», — отметил эксперт СВР. Враждебными господин Пастухов назвал действия, направленные на уничтожение государства.
«Это не так называемые санкции, пусть они будут незаконными, принятыми без одобрения Совбеза ООН. Это не запрет на поставки вина и сыра», — заявил Александр Пастухов. По его словам, такие враждебные меры схожи с преступлениями международного характера, новым «походом на Восток». Им обязательно нужно противостоять, подчеркнул господин Пастухов.
Закон о мерах противодействия недружественным действиям США и иных иностранных государств приняли в июне 2018 года. В начале марта 2022 года правительство внесло в список недружественных стран и территорий государства, которые ввели антироссийские санкции. Сейчас в перечень входят 49 стран, среди которых — все государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония, Южная Корея и Сингапур. Закон позволяет вводить в отношении этих государств экономические и дипломатические ограничения.
Предложение об законодательном разграничении недружественных и враждебных действий зарубежных государств, высказанное экспертом СВР Александром Пастуховым, является развитием уже существующей правовой практики в России. На текущий момент статус «недружественных стран» присвоен государствам, которые ввели антироссийские санкции, таких стран сейчас 49, включая все государства Евросоюза, Великобританию, США, Канаду, Японию, Южную Корею и Сингапур. Этот статус позволяет вводить в отношении этих стран экономические и дипломатические ограничения.
Понятие «недружественные страны» уже используется в российском законодательстве и в различных сферах. Например, президентские указы регулируют сделки с акциями компаний из недружественных стран, а также позволяют не учитывать голоса их совладельцев в некоторых случаях. Также, был утвержден закон, предусматривающий специальный порядок сделок с лицами из «недружественных» стран. Ограничения могут касаться ввоза товаров, условий голосования россиян за рубежом или других аспектов.
Белоруссия, к примеру, своим указом президента Александра Лукашенко, определяет порядок экспроприации имущества иностранных физических и юридических лиц в ответ на «недружественные действия». Это решение позволяет изымать деньги, ценные бумаги, имущественные права и другие активы, принадлежащие иностранным гражданам и компаниям, если они представляют угрозу национальным интересам страны. Список конкретных «недружественных действий» при этом не раскрывается.