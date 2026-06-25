На ювелирном форуме «Тонкие грани» в Екатеринбурге представят около 40 брендов

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» пройдет в Екатеринбурге 15 и 16 июля, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП). В экспозиции примут участие около 40 российских брендов — от премиальных до независимых дизайнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Хедлайнером события станет ювелир, владелец питерского бренда Mozi Jewelry Дмитрий Кузнецов. Его компания известна коллаборациями с представителями рэп-индустрии и выпускает как брутальные цепи и гриллзы, так и изящные ювелирные изделия. Господин Кузнецов выступит на секции «Креаторы и коллаборации» деловой программы. Среди других участников — екатеринбургский бренд Big Brooch и Ювелирный Дом Кабаровских из Костромы.

Посетители смогут увидеть редкие коллекционные камни, поступление которых на мировой рынок практически прекратилось, в том числе уральский фенакит. Такую возможность представит партнер мероприятия — Ювелирный Дом Maxim Demidov. В программе форума также турнир стилистов и экскурсии на предприятия региона.

Анна Капустина