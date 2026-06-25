Land Rover отзовет 250 тыс. автомобилей в США

Автомобильная компания Jaguar Land Rover отзовет в США 250 тыс. машин из-за проблем с подушкой безопасности. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США.

По данным ведомства, компания отзывает некоторые модели внедорожников Land Rover Defender, Discovery и Range Rover. У этих авто обнаружили проблемы с соединителем пружины подушки безопасности водителя — она может заржаветь, что помешает подушке безопасности сработать должным образом. В компании отметили, что дилеры бесплатно смажут защитным гелем клеммы разъемов.