Свердловские власти назвали рост цен на картофель временным и сезонным

В свердловском правительстве заявили, что рост цен на картофель носит временный сезонный характер. По данным Свердловскстата, цена за килограмм за неделю выросла на 5,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В настоящее время картофель имеется в наличии во всех торговых сетях региона. В магазинах представлен картофель как урожая прошлого года, так и ранний (молодой), что позволяет покупателям выбирать товар из разных ценовых сегментов»,— сообщили в министерстве агромпромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Там пояснили, что рост цен связан с окончанием сезона хранения картофеля и ожиданием нового урожая. Сейчас местные производители картофеля продают последние запасы, поэтому на рынок поступает ранний урожай из южных регионов и импортный картофель.

Сейчас килограмм картофеля, по данным Свердловскстата, стоит 57,7 руб. В министерстве уточнили, что это ниже средней цены в аналогичный период прошлого года на 39,7%.

Как следует из публикации Свердловскстата, цены за прошедшую неделю выросли также на лук (+6,8%) и капусту (+6,5%). Килограмм лука стоит 57,8 руб., капусты — 57,2 руб.

Анна Капустина