В Анапе подросток на детской площадке ранил сверстника ножом

12-летний подросток получил удар ножом от сверстника, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Личность нападавшего установлена.

Инцидент случился днем 20 июня. Школьник находился на детской площадке, когда к нему подошел незнакомый подросток и ударил по лицу. После этого злоумышленник нанес пострадавшему удар ножом в область легкого и скрылся, но вскоре был задержан. Для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранительные органы дадут оценку действиям несовершеннолетних, а также родителей нападавшего подростка, пояснили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар