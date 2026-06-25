В Анапе подросток на детской площадке ранил сверстника ножом
12-летний подросток получил удар ножом от сверстника, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Личность нападавшего установлена.
Инцидент случился днем 20 июня. Школьник находился на детской площадке, когда к нему подошел незнакомый подросток и ударил по лицу. После этого злоумышленник нанес пострадавшему удар ножом в область легкого и скрылся, но вскоре был задержан. Для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранительные органы дадут оценку действиям несовершеннолетних, а также родителей нападавшего подростка, пояснили в прокуратуре.
Инциденты с участием несовершеннолетних, связанные с избиениями и нападениями, включая применение оружия, регулярно происходят в Анапе и Краснодарском крае. Так, в ноябре 2025 года в Анапе возбудили уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочкой-подростком тремя сверстницами, которые снимали произошедшее на видео и заставили жертву публично извиняться. Также в декабре 2024 года в одной из школ станицы Анапской произошла драка между учениками, когда подросток ударил 16-летнюю девочку по лицу, а за неё вступился сверстник. В феврале 2026 года в Анапском индустриальном техникуме студент этого же учебного учреждения совершил нападение с применением огнестрельного оружия, в результате чего погиб охранник и двое человек получили ранения. Этот случай стал одним из шести нападений на учебные заведения, произошедших с начала 2026 года.