Укравшего гранатомет курского сержанта лишили медали и отправили в колонию

Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего, похитившего гранатомет и отдавшего его знакомому, виновным в незаконном обороте оружия. Мужчине назначили 12 лет колонии строгого режима со штрафом 120 тыс. руб. Его также лишили звания сержанта и государственной награды — медали «За отвагу». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным картотеки, осужденного зовут Александр Карбышев.

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Следствие считает, что военнослужащий похитил из войсковой части гранатомет, а также забрал выданные ему для участия в боевых действиях гранаты и более 2 тыс. патронов, незаконно их хранил и переносил, после чего сбыл (подарил) другому жителю Курской области. Фигуранту вменили ч. 1 ст. 226 УК РФ (до семи лет лишения свободы), ч. 2 ст. 222 УК РФ (до восьми лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (до 11 лет лишения свободы). Итоговое наказание назначили путем частичного сложения сроков. Приговор не вступил в законную силу.

В мае «Ъ-Черноземье» рассказывал о том, как суд признал жителя Конышевского района Курской области виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, назначив ему три года колонии общего режима. У мужчины изъяли три ручные осколочные гранаты Ф-1, которые ему подарил случайный знакомый.

Денис Данилов