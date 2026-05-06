Курянину подарили три осколочные гранаты Ф-1 и три года лишения свободы

Суд признал жителя Конышевского района Курской области Владимира Филиппова виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, назначив ему три года колонии общего режима и штраф в размере 30 тыс. руб. У Филиппова изъяли три ручные осколочные гранаты Ф-1, которые мужчине подарил случайный знакомый. Об этом 6 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что 15 октября прошлого года курянин свел знакомство с неким мужчиной и решил отметить это совместным употреблением спиртного. В тот же день новый знакомый решил сделать Филиппову подарок — три гранаты Ф-1 с ввинченными в них взрывателями УЗРГМ-2. Осужденный принял подарок и хранил его дома, пока гранаты не изъяли сотрудники полиции.

По данным картотеки, уголовное дело было зарегистрировано в суде 2 февраля 2026 года. Филиппова судили по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Статья предусматривает от шести до восьми лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. По состоянию на 6 мая информации о поданных апелляционных жалобах либо представлениях в картотеке нет.

В октябре прошлого года «Ъ-Черноземье» писал о случае в Белгородской области, где осудили мужчину, хранившего в гараже четыре патрона и ручную осколочную гранату. Белгородец заявил в суде, что патроны нашел еще в 2016 году на своем земельном участке при производстве строительных работ, а гранату якобы получил в мае 2022-го в качестве подарка от военнослужащих, которым помог с ремонтом машины.

Денис Данилов