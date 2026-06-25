Глава СКР потребовал доклад об обстреле двух автобусов на Урале

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстрела двух автобусов в Екатеринбурге. Об этом сообщили в информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, неизвестные обстреляли автобусы с пассажирами из пневматического оружия. В результате один мужчина пострадал.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причастных к преступлению.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Борису Францишко представить доклад о ходе расследования.

Анна Капустина