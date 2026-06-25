Минцифры опровергло отключение мобильного интернета в Москве 25 июня

Минцифры не планирует ограничивать или полностью отключать мобильный интернет в Москве 25 июня. Сообщения об этом не соответствуют действительности, заявила пресс-служба ведомства.

«Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве... В случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены»,— указано в посте Минцифры в «Максе».

Сегодня утром несколько Telegram-каналов, в том числе Mash, писали, что российские операторы связи начали предупреждать москвичей о возможных сбоях в работе мобильного интернета. При этом в сообщении утверждалось, что останутся доступны звонки, СМС, а также государственные сервисы.

Во многих российских регионах наблюдаются отключения мобильного интернета и связи. Ограничения местные власти объясняют обеспечением безопасности в период атаки БПЛА.