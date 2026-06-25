В Иркутске экспортеров леса в Китай осудили за контрабанду на 1,4 млрд руб.

Ленинский районный суд Иркутска приговорил организаторов и участников двух преступных сообществ по делу о незаконном экспорте лесоматериалов на сумму около 1,4 млрд руб. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, жители Иркутска, в том числе две женщины, признаны виновными в «создании преступного сообщества», «участии в преступном сообществе», «приобретении незаконно заготовленной древесины», «контрабанде лесоматериалов», «легализации денежных средств».

Судом установлено, что обвиняемые в период с сентября 2016 по март 2019 года, а также с мая 2018 года по март 2020 года создали два преступных сообщества. Их участники незаконно переправляли в КНР древесину и лесоматериалы, а полученные деньги отмывали через подставные компании и физических лиц. Незаконный бизнес маскировался под легальный путем оформления фиктивных сделок.

По информации Иркутской таможни, сотрудники которой выявили преступления, контрабандный канал поставки организовал гражданин КНР и один из участников ОПС. Всего в период с 2016 по 2020 год обвиняемые отправили из Приангарья за рубеж более 200 тыс. кубометров древесины.

Суд назначил руководителям преступных сообществ 20 и 19 лет колонии строгого режима, участникам ОПС — от 9 до 12 лет лишения свободы. Каждому из подсудимых назначено дополнительное наказание в виде штрафа — на суммы от 700 тыс. до 3,5 млн руб. Кроме того, в доход государства у них конфискованы средства, полученные от преступной деятельности, на сумму более 3 млрд руб.

Осужденные были взяты под стражу в зале суда. Они не признали свою вину. Приговор суда в законную силу не вступил.

Влад Никифоров, Иркутск