Минюст предложил ужесточить норму по спецсчетам для иноагентов
Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что иностранные агенты уходят от использования спецсчетов путем сделок дарения или заключения брачных договоров. Для борьбы с этой практикой господин Свириденко предложил обязать иноагентов оформлять все эти сделки через нотариуса.
Замминистра юстиции Олег Свириденко
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Оказывается, что простой формой дарения или переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои права фиктивно. И соответственно, уходят от влияния применения спецсчета», — рассказал господин Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума. «Мы по некоторым сделкам среди иноагентов увидели настоящих мужиков. Они по брачному контракту все отдают женщинам», — добавил он.
По словам замминистра, Минюст «немножко поработал в этом направлении» и теперь предлагает определить ценовую форму таких сделок и обязать иностранных агентов фиксировать их через нотариуса. «У нас хороший институт нотариальный. Можно попробовать этот формат обеспечить, чтобы не было возможности уйти от финансовых приобретений», — сказал заместитель министра.
Ввести спецсчета для иноагентов предложила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Поправки в законодательство были приняты в середине декабря 2024 года. Согласно закону, иноагенты обязаны открывать специальные счета для перечисления вознаграждения за интеллектуальную деятельность. Если они этого не сделают, обязанность возлагается на лицо, которое переводит средства.
Введение спецсчетов для иноагентов было предложено комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, и поправки в законодательство были приняты в середине декабря 2024 года. Согласно этим поправкам, иноагенты обязаны открывать специальные счета для перечисления вознаграждения за интеллектуальную деятельность, а средства с этих счетов могут быть направлены в федеральный бюджет по решению суда или в других случаях, установленных правительством. Распоряжаться деньгами можно только после снятия статуса иностранного агента.
Законопроект о спецсчетах был внесен в Госдуму 14 ноября 2024 года группой из 429 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Изначально он касался только доходов от творческой деятельности, но ко второму чтению в него были внесены поправки, обязывающие зачислять на спецсчета также доходы от продажи или сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам и долевое участие в организациях. Василий Пискарев, председатель комитета Госдумы по безопасности, назвал иноагентов "главным инструментом НАТОвской пропаганды" и заявлял, что грань между ними и "предателями" становится все менее заметной.
Помимо этой меры, законодательство об иноагентах постоянно ужесточается. Ранее был принят закон, усиливающий уголовную ответственность: теперь иноагентов можно привлекать к уголовной ответственности уже после второго административного нарушения. Кроме того, Госдума ввела штрафы до 500 тыс. рублей за несоблюдение требований Минюста, включая неправильную маркировку материалов, и одобрила ужесточение налогового режима, установив единую ставку НДФЛ в 30% и отменив налоговые вычеты.