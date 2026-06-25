Минюст предложил ужесточить норму по спецсчетам для иноагентов

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что иностранные агенты уходят от использования спецсчетов путем сделок дарения или заключения брачных договоров. Для борьбы с этой практикой господин Свириденко предложил обязать иноагентов оформлять все эти сделки через нотариуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра юстиции Олег Свириденко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Замминистра юстиции Олег Свириденко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Оказывается, что простой формой дарения или переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои права фиктивно. И соответственно, уходят от влияния применения спецсчета», — рассказал господин Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума. «Мы по некоторым сделкам среди иноагентов увидели настоящих мужиков. Они по брачному контракту все отдают женщинам», — добавил он.

По словам замминистра, Минюст «немножко поработал в этом направлении» и теперь предлагает определить ценовую форму таких сделок и обязать иностранных агентов фиксировать их через нотариуса. «У нас хороший институт нотариальный. Можно попробовать этот формат обеспечить, чтобы не было возможности уйти от финансовых приобретений», — сказал заместитель министра.

Ввести спецсчета для иноагентов предложила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Поправки в законодательство были приняты в середине декабря 2024 года. Согласно закону, иноагенты обязаны открывать специальные счета для перечисления вознаграждения за интеллектуальную деятельность. Если они этого не сделают, обязанность возлагается на лицо, которое переводит средства.

Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург