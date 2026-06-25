«Россети Тюмень» направили 2,3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения Нижневартовска

«Россети Тюмень» завершили в ХМАО-Югре плановый ремонт высоковольтной подстанции, задействованной в электроснабжении 20 тысяч жителей города Нижневартовска, железнодорожного вокзала и инфраструктуры Горводоканала. Стоимость технических мероприятий составила 2,3 млн рублей.

В ходе работ энергетики заменили ключевой элемент системы оперативного постоянного тока (СОПТ) – аккумуляторную батарею. СОПТ обеспечивает бесперебойное функционирование устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики. Современный элемент питания произведен в России и отличается компактностью, улучшенными экологическими характеристиками, а также не требует регулярного обслуживания в процессе эксплуатации. Для комфорта потребителей технические мероприятия проведены без ограничения подачи электричества.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры. Плановый ремонт высоковольтного питающего центра повысил надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов города Нижневартовска.

АО «Россети Тюмень»